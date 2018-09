Omer Klein Trio

Mit ‘Sleepwalkers’ präsentiert der in Israel geborene „Meisterpianist” (Süddeutsche Zeitung) Omer Klein sein siebtes Album und sein Debüt bei Warner Music. Der Steinway-Künstler, der am New England Conservatory in Boston bei Danilo Perez und in New York bei Fred Hersch studierte und heute in Düsseldorf lebt, versucht mit seiner Musik dem „näher zu kommen, was hinter der Welt verborgen liegt, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, um einen kleinen Blick hinter den Vorhang der Wirklichkeit zu bekommen“. Die Eigenkompositionen seines Trios mit Haggai Cohen-Milo am Bass und Amir Bresler am Schlagzeug vereinen tiefgründige Emotion und Originalität und entführen in eine musikalische Welt, die „grenzenlos“ (New York Times), „fließend und sinnlich“ (Bayerischer Rundfunk) scheint. Eine Welt, in der wir manchmal schlafwandeln, manchmal träumen und manchmal tanzen. Eine Welt, in der die drei Protagonisten des schon für den ECHO Jazz nominierten Trios musikalisch neue Sichtweisen auf die Gesellschaft, das Mystische und das alltägliche Leben auf Tour eröffnen. „Kaum jemand vereint Groove und Romantik so organisch wie Omer Klein“ (Piano News).

https://www.youtube.com/watch?v=T8wN8CKPWMk