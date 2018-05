11.5. Lagué Moin x Rote Sonne

18.5. Die Blaue Hand x Unter Deck

25.5. Flaminga x Cord Club

01.06. Radio THATBOII w/ Chelo & Friends x Crux

08.06. corleone.cc Family Affair

15.06. André Dancekowski x awi

22.06. Funk Related x Milla Club

29.06. cucurucu Colada

06.07. Jazz & Milk

13.07. Radio 80000 x Die Spanplatte

20.07. AG Pappenheim Soundsystem x 404 page not found

27.07. Tereza & Friends

03.08. Too Slow To Disco x DJ Supermarkt

10.08. Closing Party

Was an einen lang verblichenen Werbespruch erinnert, ist eigentlich ein abendfüllendes Konzept, das sich in alle musikalischen Winkel Münchens erstreckt. Der Kulturstrand als zentrales Element bespielt von 14 Bars, Clubs und Crews dieser Stadt, jeden Freitag, von 17:00 – 23:00 am Strand, danach in den verschiedensten Spielstätten der Stadt. Manchmal zusammen mit Künstlern aus anderen Orten, manchmal alleine – immer jedoch mit einem besonderen Programm, das am späten Nachmittag in entspannter Strandatmosphäre beginnt und sich bis in die frühen Morgenstunden in wechselnden Locations weiterspinnt.

Irgendwo zwischen Soul & Funk, HipHop & Bass, Indie- & Gitarrenklängen, Disco & House und allem, was sich drum herum ansiedeln lässt, war es uns wichtig, lokale Größen, die die Stadt zu dem machen, was sie musikalisch ist, zu präsentieren und spannenden neuen KünstlerInnen eine Plattform zu geben. So lässt sich das Wochenende beim entspannten Strand-Hangout beginnen und zu den ersten Sonnenstrahlen am Samstagmorgen - nach durchtanzter Nacht - beenden. United Colors of Feierabend eben.

17:00-23:00 am Kulturstrand (nur bei gutem Wetter)

ab 23:00 in wechselnden Partnerlocations (bei jedem Wetter)