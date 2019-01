It‘s a Hardcore Night Vol. XX mit Franz Dobler und Fred Raspail

LITERATUR … MUSIK … PARTY Der literarische Gast: FRANZ DOBLER Der musikalische Gast: FRED RASPAIL DJs: All-Star-Hardcore-Team Es geht weiter. The one and only Hardcore-Night lädt wieder zum bunten Abend. Und natürlich wieder mit einem satten Programm. Was erwartet uns? Ein bunter Abend im Hardcore-Universum. Das Label Heyne Hardcore steht seit mittlerweile 13 Jahren für Underground-Literatur ohne Berührungsängste. Von Hunter S. Thompson bis Sasha Grey, von Ozzy Osbourne bis John Niven, von Jim Thompson bis Irvine Welsh, von James Lee Burke bis Trikont.

Ob Thriller, Erotik, Rock'n'Roll oder Gesellschaftsroman, anything goes, solange es nicht weichgespült und langweilig ist. Damit das Ganze kurzweilig wird, gibt es jedes Mal einen (literarischen) Special Guest, der seine vier liebsten Hardcore-Bücher vorstellt und daraus vorliest. Dazu gibt es im fliegenden Wechsel musikalische Liveauftritte und DJs, die den Abend abrunden. Der literarische Gast: FRANZ DOBLER Franz Dobler, geb. 1959, wohnhaft in Augsburg, veröffentlichte seit 1988 diverse Romane und Gedichtbände, für die er unter anderem mit dem Bayerischen Literaturförderpreis ausgezeichnet wurde.

Dazu kamen zahlreiche Erzählungen und Sachbücher, wie etwa seine Johnny-Cash-Biografie The Beast In Me. Zudem schrieb und inszenierte er Hörspiele und Radio-Features und war Herausgeber einiger CD-Compilations für das Trikont-Label. Bei Heyne Hardcore erschien der von ihm übersetzte Geschichtenband In den Straßen von Los Angeles von Ry Cooder. Mit Ein Bulle im Zug hat er jetzt nach vielen Jahren erstmals wieder einen Kriminalroman geschrieben, der 2015 mit dem Deutschen Krimi Preis ausgezeichnet wurde. Mit Ein Schlag ins Gesicht erschien 2017 die Fortsetzung. Mehr über den Autor: www.franzdobler.de

Der musikalische Gast: FRED RASPAIL Er ist der King of primitive Folk. Ihr wisst schon Bescheid – Fred Raspail, dieser charmante französische Sänger tourt seit einem Jahrzehnt durch die ganze Welt, um den „primitiven Geist“ zu verbreiten. „Primitiv“ im Sinne von einfach, simpel, down to earth – wie man will. Die Gitarre spielt er mit den Händen, das Schlagzeug mit den Füßen, und ja – ich schwöre, es ist wahr – Fred Raspail klingt wie eine komplette Band. Auf der alten Kickdrum steht geschrieben: Fred Raspail & his wild and primitive Ghost Orchestra.

Er selbst sagt, dass die Geister beim spielen direkt hinter ihm stehen würden. Geister, die nur Fred Raspail sieht, das Publikum bekommt sie selten zu Gesicht – doch es wird am Ende besessen sein! Der Rhythmus rollt heran, teuflisch, doch echt und klar wie ein Zug, der vom Berg ins Tal hinunterrast. Er bringt dich zum Tanzen und dann kommt Freds Stimme: charmant, tief und zitternd, wild und besessen. Es geht natürlich um die Liebe, es geht ums Unterwegs sein, es riecht nach dem Dreck der Straße, nach zu süßem Parfüm, nach vergessenen Kneipen und Bars.

Mit Tom Waits und Johnny Cash als Vorbilder produziert Fred Raspail DIY-Raritäten, eine wilde, primitive und sehr emotionale Musik. Selbstproduziert, veröffentlicht Raspail, der Franzose, der niemals aufgibt, seine Lieder unter anderem auf gutfeeling records. https://www.gutfeeling.de/bands/fred-raspail/

DJs: Heyne Hardcore All-Star-Team Das berühmt-berüchtigte Hardcore-All-Star-Team hat bisher so fast jedes Publikum in Tanzlaune versetzt. Und es geht fast alles. Von Punk und Glam über Soul und Ska, alten und neuen Rock’n’Roll ist fast nichts vor den Musikfreaks sicher. Heute am Start: Christoph Hobein (auch bekannt als DJ King Brownie) und Markus Naegele (Verlagsleiter Heyne Hardcore).