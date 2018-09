Lulu Obermayer: The Girl(s) of the Golden West

Eine Performance nach der Oper "La Fanciulla del West" von Giacomo Puccini

Nach "Tosca" und "Manon Lescaut" widmet sich Lulu Obermayer der dritten Puccini-Oper "La Fanciulla del West", die während des kalifornischen Goldrausches 1849/50 spielt. Hier trifft Oper auf Westernfilm: "The Girl(s) of the Golden West" bricht mit gängigen Darstellungen in beiden Genres. Anstelle des einsamen Cowboys wird die western- und opernuntypische Protagonistin Minnie auf ihr feministisches Potential untersucht. Lulu Obermayer schreibt sich in ihrer autofiktionalen Solo-Performance in den Mythos der Vereinigten Staaten und des Kontinents Amerika ein, um eine weibliche (Traum-)Landschaft zu zeichnen, die sich mit dem Innenleben der fiktionalen Figur der Minnie und der eigenen Biografie der Künstlerin überlagert.

Lulu Obermayer wurde in New York zur Schauspielerin ausgebildet und studierte Performance, Dramaturgie und Solo Dance and Authorship in Edinburgh, Leipzig und Berlin. Ihre Performances wurden u.a. an den Münchner Kammerspielen, der Beursschouwburg in Brüssel, am Highways Performance Space in Los Angeles, auf dem Trente Trente Festival in Bordeaux und am HAU in Berlin gezeigt. In ihren Arbeiten bedient sie sich am dramatischen Kanon und isoliert Frauenfiguren aus ihren Handlungen mit dem Ziel, ihnen Sein und Eigensinn zu gewähren.