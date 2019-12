Volle Kraft voraus! Silvesterfestival auf der Alten Utting

Ein zauberhaftes Jahr 2019 neigt sich dem Ende, es wurde gelacht, getanzt, gesungen und die Crew der Alten Utting sagt DANKE! ♥ Lasst uns gemeinsam die Nacht zum Tag machen und uns – volle Kraft voraus – auf schillernde Reise ins Jahr 2020 begeben!

An Bord und auf dem Gelände der Alten Utting gibt es zahlreiche Bühnen, wärmende Feuerstellen und gemütliche Plätze im Freien, eine lauschige Jurte und den besten Blick auf das Feuerwerk über den Dächern der Stadt!

Tickets gibts hier: https://alteutting.ticket.io/cxq727mc/

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Ein rauschendes Silvesterfestival erwartet euch:

★ 2020 Meilen unter dem Meer bringen die Matrosen von Hommage Disco den Maschinenraum zum Glühen (22 – open end)

Hommage Disco

https://hommagedisco.com/

Schegg

https://soundcloud.com/clipp_art/sounds-like-a-good-mixtape-schegg-clippmix0047



Dancing Lessons

https://soundcloud.com/dancinglessons/dj-romantic-boy-dancing-lessons-altes-spital-viechtach-16032019



DJ Tankstelle

https://soundcloud.com/djtankstelle/radio-80000-studiosession-w-hommage-disco-dj-tankstelle

★ Back to the roots, back to the origins, back to what matters! In der Piratenbucht lockt die Crew von NBAST mit groovy Beats - cause life is nuthin but a soul thing (21 – 1 Uhr)

NBAST

https://soundcloud.com/nbastmusic

HDSN

https://soundcloud.com/nbastmusic/sets/hdsn-party-supplies-nbast022-1

★ Die Piraten von KRA, einer wilden Zusammensetzung Münchner Musiker mit Liebe zum Blues, Funk and Soul, entfliehen aus ihrem Jam Kerker und lassen eure Holzbeine am Steg schwingen (21Uhr)

https://open.spotify.com/artist/5xvLiaas3PVhT9yTHFajy4?si=ruYc3W0mTG6mIWB1qQbhMA

★ 2020 Ahoi! Mit Michi Glasl an den Turntables bewundern wir vom Steg aus, die bunten Lichter des Feuerwerks über Sendling und schippern gemeinsam ins neue Jahr (ab 23Uhr)

https://soundcloud.com/michiglasl

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Unsere Essenstände und Bars halten so manche Köstlichkeiten und Silvesterspezialitäten für euch bereit und es gilt wie immer bei uns: Selbstbedienung.

Sitzplatzgarantie nur bei vorheriger Reservierung unter reservierung@alte-utting.de!

* Der Umwelt zuliebe verzichten wir auf ein eigenes Feuerwerk und gewähren daher auch keine mitgebrachten Feuerwerkskörper *