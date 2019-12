Real München Residents Showcase

Real München hat die Künstlerinnen Sandy Chamoun (Beirut/Libanon) und Maria-Gracia Latedjou (Luanda/Angola) zu einer 2 monatigen Residency in die Villa Waldberta (Künstlerhaus der Landeshauptstadt München) eingeladen, um sich dort mit dem Performance Trio “Hercules and Leo Case” aus München zusammen zu tun und ein gemeinsames Programm zu erarbeiten. An diesem Abend präsentieren die Künstlerinnen das Resultat ihrer Zusammenkunft.

Abschließend Party mit Dj Süperfly (Eksotik Meksotik)

https://www.mixcloud.com/sueperfly/

Sandy Chamoun, ist Sängerin und Schauspielerin aus Beirut/Libanon.

Sie ist Mitbegründerin der Band “The Great Departed” - ein politisches Satire Projekt, dass seit 2013 existiert. Ihr erstes Album “La Bombe” wurde 2016 veröffentlicht und erzielte große Aufmerksamkeit in der arabisch-sprachigen Welt. Parallel zu ihrer Arbeit mit ihrer Band erarbeitet sie sich in ihrem Soloprojekt arabische Volkslieder neu und bringt gesellschaftspolitische Themen in ihre Arbeit ein.

The Great Departed: https://youtu.be/8p_yds5U6Ek

Taxi Songs - A song about the Egyptian Revolution: https://youtu.be/SW_60xKyO3I



Maria-Gracia Latedjou ist eine Singer-Songwriterin, Violinistin und Videokünstlerin aus Luanda/Angola. Sie ist eine autodidaktische Instrumentalistin und bewegt sich im Bereich der experimentellen Improvisation. Ihr erstes Soloprojekt “O Baile dos Sentidos”, ist eine Zusammenstellung von fünf eigenen Stücken, die sie für Stimme und bogenlose Violine geschrieben (pizzicato) geschrieben hat.

https://mariagracia-latedjou.bandcamp.com/releases

https://www.youtube.com/watch?v=qTJPuE3SidQ



Chamoun und Latedjou arbeiten über die Dauer ihrer Residency mit drei Münchner Performance-Künstlerinnen, zusammen, die sich unter THE HERCULES AND LEO CASE formieren (KAROLIN KNOTE, KATRIN PETROSCHKAT, MARIA BERAUER). ragend, experimentierend und improvisierend erforscht The Hercules and Leo Case so die Grauzone zwischen Natur und Kultur, bedient sich dabei aus Literatur, Film, Musik und Wissenschaft.

THE HERCULES AND LEO CASE

http://herculesandleocase.de/

http://www.magdalenamuenchen.de/the-hercules-leo-case/

Veranstalter: Real München e.V. (www.real-muenchen.de)

Diese Veranstaltung wird gefördert von der Landeshauptstadt München Kulturreferat