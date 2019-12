ALIEN DISKO #4

DER FESTIVALPASS GILT FÜR FREITAG UND SAMSTAG!

Das von der Indie-Rock-Band THE NOTWIST initiierte und liebevoll betreute Festival hat mit Auftritten handverlesener Gruppen und Interpret*innen, die unter den Bedingungen des kommerziellen Konzertgeschäfts selten oder nie ihren Weg nach München finden würden, innerhalb von nur drei Jahren bereits so etwas wie Kultstatus erlangt. Am 13. und 14. Dezember versammeln sich auf allen drei Bühnen der Kammerspiele und im Blauen Haus erneut Künstler*innen aus allen Teilen der Welt. Weil sich überall in der Welt die Tendenzen zur offensiven Isolation und Abgrenzung sogar noch verstärken, ist es wichtiger denn je, Räume zu schaffen wie die „Alien Disko“.

Zu den Attraktionen der diesjährigen Ausgabe zählen ohne jeden Zweifel die SONS OF KEMET um den Saxophonisten Shabaka Hutchins. Die britische Brassband transportiert mit einem Brückenschlag zwischen New-Orleans-Second-Line und aktuellen Grime-Rhythmen politische Botschaften: „Your Queen Is A Reptile“. Das Trio BIG JOANIE zählt zu den bekanntesten Vertreter* innen einer neuen Londoner Szene von „Punks Of Colour“. Die neuseeländische Musikerin MAXINE FUNKE spielt das erste Mal in Deutschland ihre fragilen und wunderschönen Folksongs. Ein Stelldichein geben sich wieder Musiker*innen aus der scheinbar unendlichen kreativen japanischen Indieszene. So die Elektronikmusikerin TENTENKO, der Experimentierer ASUNA (er wird zusammen mit JAN JELINEK auftreten), der grandiose ICHI, eine geradezu außerirdische One-Man-Band – und selbstverständlich die TENNISCOATS, die mittlerweile zum festen Inventar des Festivals gehören. Das Duo reist mit seiner DJ-Show und der Blaskapelle ZAYAENDO an. Ein Wiedersehen gibt es auch mit BEN LAMAR GAY. Der amerikanische Multi-Instrumentalist zählte im vergangenen Jahr bei der „Alien Disko“ zu den großen Entdeckungen und kommt diesmal mit seinem um zwei brasilianische Musiker erweiterten Quartett in die Kammerspiele. Vier Münchner Ensembles sind im Programm zu finden. FEHLER KUTI UND DIE POLIZEI präsentiert sein im Dezember erscheinendes Solo-Album mit großer Band. MAXI PONGRATZ („Kofelgschroa“) arrangiert gemeinsam mit Micha Acher seine Stücke für eine größere, akustische Besetzung. SALEWSKI gastiert mit seinem Chansonprojekt und versammelt einige der tollsten und umtriebigsten Vertreter*innen der hiesigen Indie-Szene auf der Bühne. Last not least: An beiden Abenden überraschen die Gastgeber von „Alien Disko“, The Notwist, das Publikum mit einer „Guerilla Show“.

Bereits vor offiziellem Vorverkaufsstart können Sie hier Festival-Pässe erwerben. Die Festival-Pässe sind für sämtliche Veranstaltungen am Freitag und Samstag gültig. Einzelkarten für die jeweiligen Tage werden in Kürze zu erwerben sein.

U.a. mit dabei:

13. Dezember

BIG JOANIE

TENTENKO

SALEWSKI

ASUNA & JAN JELINEK

14. Dezember

SONS OF KEMET

MAXI PONGRATZ

MAXINE FUNKE

75 DOLLAR BILL

ICHI

ZAYAENDO

BEN LAMAR GAY

FEHLER KUTI UND DIE POLIZEI

Kantinendisko:

u.a mit TENNISCOATS, HOCHZEITSKAPELLE, LANDLERGSCHWISTER uvm.

Weitere Infos folgen in Kürze.

Präsentiert von: Musikexpress, Bayern 2/Zündfunk, AskHelmut