100BLACKDOLPHlNS X Carbonate: STAFF ONLY feat Apache207, 7.12. - Goldberg Studios / München

Wenn jedes Wochenende die Städte in Strobolicht und Nebel verschwinden, wollen wir euch auf dem Dancefloor sehen. Umgeben von Rauchschwaden und elegant dröhnenden Sounds wird zum Tanze geladen. CARBONATE: Coke Club Collective ist das neue Culture Program von Coca-Cola. Das Ziel: herausragende Acts in die angesagtesten Clubs der Republik bringen und verdammt gute und inspirierende Party Nächte bescheren.

Apache 207 spielt eine Secret Show im kleinsten Kreis. Im allerkleinsten Kreis. So klein, es gibt kein Publikum. Nur eine Location und die dazugehörige Staff. Ihr seid die Staff an diesem Abend. Drinks und Snacks gehen auf 100BLACKDOLPHINS.

SUPER WICHTIG: Für das komplette Event gilt INVITATION ONLY. Um euch anzumelden, schickt 100BLACKDOLPHINS eine E-Mail mit eurem Insta Account, Geschlecht und eurer Kleidergröße an apache@100blackdolphins.com. Nur wer dann eine Bestätigung bekommt, ist auch dabei! Falls ihr leer ausgeht, keine Sorge — We Got You: Wir blocken die letzten paar Plätze für die ersten Leute die am Abend an der Studio-Location in der Müllerstraße erscheinen.

Nach der Show geht es dann direkt rüber zur AFTERPARTY im CRUX. Wer es nicht ins Studio schafft, sollte das nicht verpassen, denn auch hier ist mit Specials zu rechnen. Ihr wisst was es ist: Ein paar Gangster und Gangsterinnen die ab und zu das Tanzbein schwingen

Mit dabei:

DJ Ales, Yachtkob, DJ HOT, CUPSWITDAICE (DJ Hotsauce & Dj-Silence), Dan Gerous & Pretty Boy.

Wer schmeißt die Party?

CARBONATE ist das neue Club Culture Programm von Coca-Cola, das durch die schönsten Venues der Nation zieht und die besten Clubs und Kollektive auszeichnet und unterstützt. Das Musikliebhaber-Herz wird in vielerlei Hinsicht befriedigt, denn der musikalische Fokus liegt bei den Parties auf den Bereichen “urban” und “electronic”. Mit dabei sind beispielsweise keine geringeren als Marcel Dettmann, DJ Stingray, Chris Liebig, SSIO, Nimo und Yasiin Bey aka MosDef für die Reihe.

HELMUT gibt euch einen Einblick ins Programm-Highlight, die ihr bestenfalls nicht verpassen solltet. Stand up, be there.

https://www.youtube.com/watch?v=vmj2Ab1GknA