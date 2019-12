Die US-amerikanische Band RA RA RIOT ist so erfrischend ungewöhnlich wie es der Name ihrer Band verspricht. Denn wie oft kommt es schon vor, dass eine Indie-Rockband mit Violine oder Cello auf der Bühne steht? Sänger Wes Miles, Bassist Mathieu Santos, Gitarrist Milo Bonacci, Geigerin Rebecca Zeller und Schlagzeuger Kenny Bernard waren einst fünf Unbekannte, die sich an der Syracuse University in New York kennenlernten und zunächst nicht viel gemeinsam hatten – außer ihre Liebe zur Musik.

Die erfolgreiche Mischung aus Indie, Pop und Kammermusik schlägt an: 2008 veröffentlichen RA RA RIOT ihr Debütalbum „The Rhumb Line“, für ihr zweites Album „The Orchard“ werden sie 2011 für den 10. Independent Music Award in der Kategorie Pop/Rock nominiert und noch im gleichen Jahr werden ihre Lieder in mehreren TV-Shows (darunter die erfolgreiche Serie „Shameless“) und der Song „Boy“ für die Honda Civic-Werbung verwendet. Doch die Band ruht sich nicht auf ihrem Erfolg aus: „Es ist uns wichtig, wirklich unterschiedliche Songs zu schreiben, anstatt immer wieder dasselbe zu veröffentlichen", sagt Sänger Wes Miles.

Das Ergebnis jahrelanger Weiterentwicklung heißt „Superbloom“ (VÖ 09.08.19). Es ist das mittlerweile fünfte und bisher am aufwendigsten produzierte Album RA RA RIOTs, die den Entstehungsprozess diesmal entschieden pop-orientiert angegangen sind. Seinen Namen hat das Album einem Phänomen aus dem Jahr 2017 zu verdanken, in dem die südkalifornische Wüste vor lauter Wildblumen explodierte, sodass man diese auch noch aus dem All sehen konnte. Bis ins kleinste Detail ausgearbeitete Arrangements werden auf „Superbloom“ mit Elementen psychedelischer Musik, New Wave, Punk und Country vermischt. Gleichzeitig behält RA RA RIOT den ausgefallenen Eklektizismus bei, den sie sich seit ihrer Gründung als Baroque-Pop Band zu eigen gemacht hat. Mit jedem ihrer Songs schafft es die Band eine Sehnsucht aufkommen zu lassen, die von einer unbestreitbaren Hoffnung begleitet wird, dass das Glück der Vergangenheit vielleicht auf ein Versprechen der Zukunft hindeuten könnte. Um sich Neuem zu öffnen, arbeitete RA RA RIOT mit vielen Künstlerkollegen zusammen, darunter ihr langjähriger kreativer Partner Batmanglij (HAIM, Frank Ocean) und das Duo Kieron Menzies und Dean Reid (Lana Del Rey, Lykke Li). Wie sich das ganze live anhört, werden sie auf ihrer Superbloom Tour 2019 auch in Deutschland zeigen.