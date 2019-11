The Pick präsentiert:

Lucy Spraggan

Lucy Spraggan ist zurück: Nachdem sie ihr aktuelles Album „Today Was A Good Day“ (Cooking Vinyl | Sony) bei ausverkauften Konzerten in Köln, Hamburg und Berlin sowie als Special Guest bei allen Konzerten der diesjährigen Melissa Etheridge-Tour vorgestellt hat, kommt sie im Dezember noch einmal auf Deutschlandtour.

Der ein oder andere mag die junge Sängerin aus Sheffield aus der 2012 ausgestrahlten X- Factor-Staffel noch kennen, doch Lucy Spraggan ist keine gewöhnliche Castingshow-Kandidatin. Sie ist die erste Teilnehmerin in der Geschichte X-Factor’s, die eine Single und ein selbstveröffentlichtes Album in den Top 40 vorweisen konnte, bevor die Liveshows überhaupt ausgestrahlt wurden. Ihr Debutalbum bei einem Majorlabel (Columbia Records) erreichte 2013 Platz 7 in den UK Charts, ihr aktuelles Album stieg im Mai 2019 auf Platz 12 in England ein.

„The mark of excellence of a singer songwriter for me is if you fall in love with the lyrics of a song and can tell there’s a beating heart inside them.“ (musiceyz)

Wir lernen hier eine Frau kennen, untrennbar von ihrer Gitarre, mit versiertem und unglaublich aufrichtigem Songwriting, gewürzt mit dem richtigen Maß an Witz, deren Musik stark an eine bunte Mischung aus Kate Nash, Lily Allen und Ed Sheeran erinnert. Wer Lucy Spraggan schon live gesehen hat, weiß, welche Intensität die Singer/Songwriterin und Geschichtenerzählerin auf die Bühne bringt, wenn sie ihre Songs zum Besten gibt. Hier wird niemand stillstehen können!

https://www.youtube.com/watch?v=6-Y0hZ6hDlo