50 Jahre ›With Love & Squalor‹

New Yorker Kultband kündigt Wiederveröffentlichung ihres Debuts von 2005 an

Vier exklusive Deutschlandshows im November 2019

Ein rundes Jubiläum verlangt danach, standesgemäß begangen zu werden. Da kommt selbst New Yorks liebste Indie Band mit dem notorischen Schalk im Nacken nicht dran vorbei. Zum 50. Jubiläum ihres 2005 erschienenen, mit Gold prämierten Debutalbums ›With Love & Squalor‹ haben We Are Scientists nun neben der langersehnten Vinyl- Wiederveröffentlichung auch eine Europatour angekündigt, bei der sie das Album in voller Länge (plus weiterer Songs ihrer Karriere) live spielen werden. Im November kommen Chris Cain und Keith Murray für vier Termine nach Deutschland und machen in Düsseldorf, Hamburg, Berlin und München Station.

›All killer, no filler‹ heißt es so schön, wenn ein Album nur aus grandiosem Songmaterial besteht. ›With Love & Squalor‹ von 2005 ist genau so eines. Dabei ist es im Prinzip völlig egal, wann es veröffentlicht worden wäre - der Wirkung von Songs ›Nobody Move, Nobody Get Hurt‹, ›The Great Escape‹, ›It’s A Hit‹ oder dem Fanliebling ›Textbook‹ hätte sich niemand entziehen können. Grund genug, diesen Indie Meilenstein zum 50. Jubiläum in voller Länge auf die Bühne zu bringen. Plus weiterer Hits ihrer Nachfolgealben, wie beispielsweise der ›Megaplex‹ LP aus dem letzten Jahr.

Die Entscheidung, dieses Jubiläum groß zu feiern, erklärt Keith Murray folgendermassen: »Vor langer Zeit trat unser Management an uns heran, um den 14. Jahrestag des Albums zu feiern, was wir nachvollziehbarerweise seltsam fanden. ›Fragt uns nochmal, wenn ein echtes Jubiläum ansteht‹ haben wir ihnen daraufhin geantwortet. Vor ein paar Wochen kamen sie dann mit dem 50. um die Ecke. Das kann man dann ja doch mal feiern«

Chris Cain stimmt mit ein: »Die Fans lagen uns mit dem Vinyl-Re-Release seit 2006 in den Ohren – das war nämlich der Zeitpunkt, an dem die Erstauflage vergriffen war. Dass es ganze 50 Jahre dauern musste, bis wir hier gute Neuigkeiten verkünden konnten, sagt in meinen Augen einiges über den Zustand der Majorlabels heutzutage aus«

Die gute Nachricht ist, dass dieser Missstand zum 50. Jahrestag mit der Veröffentlichung eines Deluxe Reissues endlich behoben wird. Und wie ließen sich gute Nachrichten besser feiern als live auf der Bühne?