Jessica Pratt: Quiet Signs

Quiet Signs ist das dritte Album von Jessica Pratt aus Los Angeles, und die so zerbrechlich scheinende Künstlerin hat ein unglaublich kraftvolles Album geschaffen. Steter Tropfen höhlt bekanntermassen den Stein, und so arbeitete Jessica vier Jahre an den Songs ihres neuen Albums, legte wie eine Bildhauerin, Schicht für Schicht die Form und Struktur der Songs frei und herausgekommen ist ein wirkliches Kleinod. Absolut zeitlose Songs, die das allerbeste kalifornischer und englischer Folk Elemente der Sechziger und Siebziger Jahre verbinden und trotzdem in ihrer Losgelöstheit im Hier und Jetzt verankert sind.

Jessica Pratt ist keine laute Performerin. Das muss sie auch nicht sein. Wer sie vielleicht schon einmal live gesehen hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass sogar das Barpersonal äußerst leise ist und aufmerksam lauscht, während sie auf der Bühne steht. Quiet Signs fühlt sich an wie eine Destillation dieser Kraft.

"On some level I considered an audience while making the last record (2015's On Your Own Love Again)," erklärt Pratt, "but my creative world was still very private then and I analysed the process less. This was the first time I approached writing with the idea of a cohesive record in mind."

Quiet Signs ist ihr erstes Album, das komplett in einem professionellen Studio aufgenommen wurde, ihre Songs und Gitarrenarrangements wurden aufs Wesentliche reduziert, um wirklich nur das einzufangen, was wirklich essenziell ist und so den vollen Umfang ihrer Vision zu offenbaren. Quiet Signs ist die Reise einer Künstlerin, die aus der Dunkelheit ins Licht tritt, selbstbewusst nach vorne schreitet, als Einzelgängerin auf einer weitläufigen Bühne.

https://www.youtube.com/watch?v=FDi6C8AeTVI