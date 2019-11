Calexico

and Iron & Wine

Schon 2005 veröffentlichten Calexico und Iron & Wine zusammen eine wunderbare EP: „In the Reins“. In diesem Sommer kommt es endlich auch auf der Bühne zu einem sehr speziellen Zusammentreffen: Beide Bands werden nicht nacheinander, sondern zusammen auftreten, sie werden Tracks von „In the Reins“ spielen, aber auch neue, gemeinsam geschaffene Songs, sowie natürlich auch Auszüge aus ihren jeweiligen eigenen Schaffenskatalogen. Und dies zu einem Zeitpunkt, an dem beide Bands so erfolgreich sind wie selten zuvor.

Seit 1996 bereits überwindet Calexico, die Band um Joey Burns und John Convertino, mit ihren gleichermaßen amerikanischen und mexikanischen Wurzeln musikalische und geographische Grenzen. Die Band verschmilzt den staubigen Sound des amerikanischen Südwestens mit den Soundtracks von Italo-Western, mexikanischen Mariachi-Motiven, Vintage-Surfmusik, Cool Jazz, Indie, Pop/Rock und einem breiten Spektrum an Latin-Einflüssen. Die beiden aktuellsten Alben „The Thread That Keeps Us“ und „Edge Of The Sun“ waren nicht nur künstlerische Erfolge, sondern platzierten sich auch in Deutschland auf oberen Rängen der Verkaufscharts. Die letzten Tourneen der Band waren sehr gut besucht und vielerorts im Vorfeld ausverkauft.

Auf acht Studioalben, zahlreichen EPs und Soundtracks veröffentlicht lässt sich die Musik von Iron & Wine alias Sam Beam vielleicht so beschreiben: zarte Folkmelodien, sensibel und anrührend von Sam eingesungen, werden untermalt von hypnotischen, afrikanischen oder manchmal fast elektronischen Rhythmen von Gitarre und Percussion, oft auch fast hymnisch arrangiert in relaxten Bandklängen. Seine wunderbaren Songs machen ihn zu einem der herausragenden Songwriter unserer Zeit, er verankert und vermischt in seinen Liedern immer neue akustische Welten und steht somit Calexico in musikalischer Offenheit in Nichts nach.

Ein Zusammentreffen dieser beiden Bands auf einer Bühne ist gleichsam „a match made in heaven“ und wir freuen uns deshalb sehr auf diesen einzigartigen Konzertabend!

https://www.youtube.com/watch?v=M21ALoLPbH4&feature=youtu.be