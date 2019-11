Angefangen hat alles in der New Yorker LaGuardia Arts High School, an der die fünf hochtalentierten Musiker sich kennengelernt haben. Wie jede junge Band haben sie in ihren ersten Jahren viel an ihrer musikalischen Ausrichtung herumprobiert, bis ihnen irgendwann auffiel, dass das, was sie am Ende kreiert hatten, so mitreißend ist, dass es unter allen Umständen in die Welt hinausgetragen werden muss! Diese Welt waren zunächst die kleinen Clubs und Straßenecken ihrer Heimatstadt New York, die ihnen erste Bühnen für ihre Mission, die Energie einer Rockband nahtlos mit der Tanzbarkeit eines EDM DJs zu verschmelzen, bot. Irgendwann kam ihnen die – zugegeben geniale - Idee, ihre ungeheuer energetische und pulsierende Musik am energetischsten und pulsierendsten Ort der Welt aufzuführen: Dem New Yorker U Bahn System. Dort machten ihre regelmäßigen Performances schnell von sich reden und bescherten ihnen eine respektable Fangemeinde innerhalb des Big Apple – doch erst ein Tourist aus Südafrika, der im März 2015 ein Handy Video von einer ihrer Performances postete, veränderte: Alles. Innerhalb weniger Tage hatten weltweit Millionen von Menschen dieses Video angesehen und die Zahlen hörten gar nicht mehr auf, weiter zu explodieren.

Kurz darauf fand die Band sich auf einer Tour durch Europa wieder, deren Shows nahezu alle ausverkauft waren und ihren weltweiten Bekanntheitsgrad weiter vergrößerten. Direkt nach ihrer Heimkehr zogen Lucky Chops umgehend wieder in ihren Lieblings-Auftrittsort, die New Yorker U-Bahn, begannen aber auch, in Clubs im ganzen Bundesstaat New York aufzutreten, die sie nun aber allesamt im Nu ausverkauften. Diese steigende Popularität bescherte der Band schließlich einen Slot als Hausband für eine Staffel der enorm erfolgreichen MTV Talk Show ›Girl Code Live‹ ein. Dies eröffnete Lucky Chops eine noch viel größere Zuhörerschaft, die zudem schnell begriff, dass eine Blaskapelle aus New York genau die gleiche magnetische Anziehungskraft verströmen kann wie all ihre anderen Lieblingsstars!

Inzwischen liegen ihre Videos bei über 100 Millionen Views und Lucky Chops fangen gerade erst an, richtig warmzulaufen, um ihre Fans auf der ganzen Welt Stadt für Stadt, Land für Land und Video für Video glücklich zu machen. »Die meisten unserer Fans kennen uns nur durch unsere Online Videos – jetzt live und direkt vor ihnen spielen zu dürfen, ist eine unfassbare Erfahrung für uns! Kein Video der Welt kann die Energie und Liebe wiedergeben, die wir bei unseren Shows erleben – und diese Magie wollen wir unbedingt mit all unseren Fans auf der ganzen Welt teilen!«

Derzeit arbeiten Lucky Chops an ihrem ersten Studioalbum, welches sie mithilfe einer Crowdfunding-Kampagne finanziert haben.