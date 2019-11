RUFFHOUSE X CARBONATE

Wenn jedes Wochenende die Städte in Strobolicht und Nebel verschwinden, wollen wir euch auf dem Dancefloor sehen. Umgeben von Rauchschwaden und elegant dröhnenden Sounds wird zum Tanze geladen. CARBONATE: Coke Club Collective ist das neue Culture Program von Coca-Cola. Das Ziel: herausragende Acts in die angesagtesten Clubs der Republik bringen und verdammt gute und inspirierende Party Nächte bescheren.

Ruffhouse:

Wenn die Kids mit Fahne und roten Augen am Frühstücktisch sitzen, die Tochter mit nem DJ durchbrennt und der Sohn ständig vor Juwelierfenstern mit Königsketten oder im Fitnessstudio abhängt, dann ist Ruffhouse Takeover! Die Gang um Top Shotta hat die letzten Jahre ordentlich Wind gemacht und der Münchner Szene den Muff aus den Klamotten geblasen. Das sind sechs clevere Köpfe aus München und mittlerweile ein Musiklabel mit internationalen Artists und einem vielfältigen Repertoire an Releases von UK Funky und Grime bis zu Clubmusik die unkategorisierbar ist. Seit mehr als vier Jahren treiben sie ihr Unwesen in Münchens einschlägigen Tanzlokalen und sorgen so für schönste Abendunterhaltung an der Isar. Mag HELMUT.

An den Decks:

L-Vis 1990 / Dance System [London]

Jossy Mitsu [Rinse FM/London]

Danny Scrilla [Cosmic Bridge]

Top Shotta [Ruffhouse]

Shorlagram [Ruffhouse]

Wer schmeißt die Party?

CARBONATE ist das neue Club Culture Programm von Coca-Cola, das durch die schönsten Venues der Nation zieht und die besten Clubs und Kollektive auszeichnet und unterstützt. Das Musikliebhaber-Herz wird in vielerlei Hinsicht befriedigt, denn der musikalische Fokus liegt bei den Parties auf den Bereichen Urban und Electronic. Mit dabei sind beispielsweise keine geringeren als Marcel Dettmann, DJ Stingray, Chris Liebig, SSIO, Nimo und Yasiin Bey aka MosDef für die Reihe.

HELMUT gibt euch einen Einblick in die Programm-Highlights, die ihr bestenfalls nicht verpassen solltet. Stand up, be there.

Reinhören könnt ihr hier:

https://soundcloud.com/ruffhouse-munich/sets/ruffhouse-presents-rufftrax-vol-four

https://soundcloud.com/ruffhouse-munich/ruffmix-068-ollie-rant