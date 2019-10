The Amazons

''Future Dust'' Tour

The Amazons werden Ende Mai via Fiction Records ihr neues Album bei Caroline International Germany veröffentlichen. Mit der Ankündigung von "Future Dust" ist auch die neue Single "Doubt it" erschienen, ein blues-getränkter Brecher, der den Album-Sound perfekt vorzeichnet: Klassischer Rock, Falsetto-Backings und Texte, die mit einem Spektrum von Depressionen über Essstörungen bis hin zu Social Media Witch Hunt die einsamen Torturen unserer Zeit zum Thema haben.

“We were searching for a heavier sound and we found it by delving back through the blues,” so Amazons-Sänger Matthew Thomson. “From Led Zeppelin, we discovered Howlin’ Wolf and immersed ourselves in his back catalogue. I read Hellfire, the Jerry Lee Lewis biography, and fell in love with the Biblical language that was used to describe his ‘devil music’. As much as the songs, it was the stories and characters that we loved. Playing boogie-woogie piano in murky clubs sounds pretty tame now, but back then, it was raw and dangerous. We wanted to capture that with a dirtier, grittier, sexier sound.”

In UK ist das 2014 in Reading gegründete Quartett schon mit dem vor zwei Jahren erschienenen Debüt zu einer echten Größe im Popzirkus geworden. The Amazons tauchten auf nahezu jeder Hotlist auf und stiegen mit Veröffentlichung des selbstbetitelten Erstlings auf #8 der Charts ein. Es folgten ausverkaufte Shows etwa in London vor zweieinhalb Tausend Fans.

Nach Headlineshows und zahlreichen Festivalauftritten in 2017, kommen The Amazons im Oktober mit neuem Album im Gepäck zurück die Bühnen der Bundesrepublik. Sollte man sich nicht entgehen lassen!