Mit anmutiger Melancholie, verschmolzen mit organischen Beats und einer kristallklaren Stimme wird hier Musik kreiert von der man nicht genug bekommen kann.

My dearest supporters. I decided to postpone my album tour to autumn this year, so that I can present my debut to you in a way that lives up to all the work and love I´ve put into this record. I want to put together the best show I can and in order to do this I need more time. Deeply connected to you and in beautiful anticipation of seeing you in autumn to share special moments.

Josin

In Köln geboren als Tochter zweier Opernsänger wächst JOSIN in einem Haushalt auf, wo Musik im Zentrum steht. Dennoch entschließt sie sich dazu einem Kindheitstraum zu folgen und studiert zunächst Medizin in Nizza.

"Ich habe mein erstes Jahr an der medizinischen Fakultät gemacht, aber es fehlte etwas. Ich glaube, ich habe nie wirklich gesehen, was die ganze Zeit da war - die Musik. Vielleicht weil es so normal war in einer künstlerischen Umgebung aufzuwachsen. Irgendwann wurde die innere Stimme unausweichlich und ich wusste, dass ich ihr folgen muss.“ Sie schmeisst ihr Studium hin, zieht nach Hamburg und entwickelt autodidaktisch ihre musikalische Identität.

JOSINs Debüt-EP „Epilogue“ zeigte sich mit einer dynamischen Mischung aus elektronischen Impulsen, flächigen Sounds und eindringlich poetischen Vocals. Irgendwo zwischen Herz und Verstand vibriert die Tiefe ihrer Songs. In dieser anmutenden Melancholie verschmelzen die Produktionen der Künstlerin immer wieder mit der elektronischen, beatlastigen Welt. Ihre Musik ist komplex und ehrlich zugleich - ergreifend und zerbrechlich. Da ist einfach etwas, was faszinierend an JOSIN ist, und ihr Debüt steht für einen aufregenden Start einer fesselnden, neuen Künstlerin. Ende Januar 2019 wird ihr langersehntes Debüt-Album erscheinen.

Live ist JOSIN bereits mit RY X, BOY, Roosevelt und Sóley getourt und hat u.a. auf Festivals wie dem Maifeld Derby, Puls Open Air, Burning Eagle, Artlake und c/o Pop Festival Publikum und Kritiker für sich gewonnen.

http://josinmusic.com

https://www.facebook.com/josinmusic

https://www.youtube.com/watch?v=t0f-e50HZIM