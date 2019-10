MAHALA DISKO

Put on your dancing shoes and dance the Mahala Disko. From Kingston to Bucharest - the sweet Mahala Sound is the Best.

Es gibt keine Genre-Grenzen. Alles ist erlaubt. Immer Global. Immer Mahala. Immer Tanzbar.

Feinster Trans - Global - Grooves - Raggamuffin – Balkan - Beats – Electro - Swing – Arab - Flava - Cumbia – Mashup! Mit DJ CJ Rusky aus Augsburg (aka Spieltrieb, Global Grooves) zusammen mit Host DJ Jahvolo Trans Global Balkan Express (MUC,AUX, RO) und Menya (Oansno, Balkanauten, Farykte Kapelle) live an der Trompete.

* Mahala heisst in vielen Sprachen und Ländern Nachbarschaft oder im weiteren Sinne Gastfreundschaft. In alten Kulturen beinhaltete dies den Fremden willkommen zu heißen und ihm Nahrung, Unterkunft und Sicherheit zu bieten. Diese Bedeutung der Gastfreundschaft beruht auf der Überzeugung, dass Fremde auf Reisen unterstützt und geschützt werden sollten.

Die Musik gibt uns Nahrung, Unterkunft und Sicherheit. In unserer eigenen Bubble-Mahala gibt es keine Grenzen, nur Nachbarn und Gastfreundschaft. Das ist Mahala Disko. Tanzt mit bevor die Reise verschwitzt und mit polierten Schuhen weiter geht.

Eintritt 6 EUR – first Tuica/Slivovitz Shot for free -

