Kid The Child (Accoustic Set)

Die Münchner Band Kid The Child spielt am Freitag den 11.10.2019 im Vereinsheim Schwabing eine Akkustik-Version ihrer "Duty Free"-Show.

Der Eintritt ist KOSTENLOS!

Kid The Child - das sind Lenny, Chris, Tim und Ida. Vier junge Musiker aus München, bereit die Musikwelt zu erobern. Eine Leidenschaft, eine Mission: mit ihren Songs die Menge zu begeistern. Mit ihrer Musik schafft die Band einen Spagat zwischen tanzbarem Pop und klassischem Rock, der den ganz eigenen „Kid The Child-Flair“ inne hat. Anfang diesen Jahres nahm die Band ihre 5-Song EP „Duty Free“ im Testar Studio in München auf. Nach abschließendem Mastering bei GKG sind die Songs nun bereit, auf die Musikwelt losgelassen zu werden.

Groovige Rhythmen, flächige Gitarre und treibendes Piano verleihen den Songs einen ganz speziellen Wiedererkennungswert. Beeinflusst von den Classics, schaffen sie so facettenreiche Stücke mit unterschiedlichen musikalischen Einflüssen. Die Vielfältigkeit der Songs spiegelt den musikalischen Background der Bandmitglieder wieder. Alle vier kommen ursprünglich aus verschiedenen Genres: Von Klassik bis Rock, über Jazz bis hin zum Singer-Songwriter - In Kombination entsteht so der einzigartige „Kid The Child-Flair“.