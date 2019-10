Support: Will Church

Der Singer/Songwriter Josh Savage ("The most promising new young artist to emerge in Winchester in years") wuchs zu Hause mit Klavier, Trompete und Gitarre auf und absolvierte sein Musikstudium an der University of York. Nach Zwischenstops in Paris und London lebt er aktuell in Berlin. Im Rahmen seiner „Skinny Dipping - Europe Tour 2019“ kann man den Musiker am 06.10.19 im Münchner folks! club live erleben.

Josh hat über 600 Konzerte auf fünf Kontinenten gespielt, bei welchen er unter andern als Supportact für Künstler wie Kodaline, Tokio Myers, Jack Savoretti, Benjamin Francis Leftwich, John Hiatt, Razorlight, Catfish & The Bottlemen and Ward Thomas sowie auf dem SXSW Festival in Austin auftrat. Zudem hat er mit Produzenten wie Julian Simmons (Ed Sheeran, Beth Rowley, Guillemots) und Matt Ingram (Florence & The Machine, Laura Marling, Jordan Mackampa) zusammengearbeitet.

Als Special Guest wurde Will Church bestätigt. Wer den 23-jährigen Berliner singen und spielen hört, wird musikalisch an eine Kombination aus Justin Timberlake, Bon Iver und Ed Sheeran denken. Nach einigen Band- und Chorprojekten verfolgt der Singer/Songwriter nun sein eigenes Soloprojekt – und das sehr erfolgreich.