Svavar Knútur & Band

Der isländische Singer/Songwriter und Entertainer Svavar Knútur kehrt für seine „The Second Bell“ Tour mit neuen und alten Songs, seltsamen Geschichten und einer ungewöhnlichen neuen Philosophie in den Hot Jazz Club zurück, die er aus seinem Einsamkeits-Seelenbergbau im dunklen, kalten und nassen Winter des Nordens gesammelt hat.

Die Bedeutung von „The Second Bell“ wird in den Stories der Shows weiter erläutert - sie beinhaltet Themen wie Vorahnung, Sterblichkeit und die Dringlichkeit jetzt zu handeln, um für den Moment zu leben und nach einem gut gelebten Leben zu streben.

Auch seine engen Freunde aus dem Süden der USA, The Rocketboys, sind bei einigen Konzerten wieder als Support mit dabei und bei ausgewählten Konzerten sogar Teil seiner Band.

Svavar Knútur und The Rocketboys arbeiten außerdem an einem kollaborativen Projekt und werden während der Tour ein oder zwei Songs aus diesem Projekt vorstellen. Island und Texas treffen sich wie eine heiße und kalte Front, um ein süßes, kleines musikalisches Ökosystem aufzubauen.

Svavar Knútur ist ein Künstler mit zahllosen Facetten, der eine große Liebe für sein Publikum mitbringt und bestrebt ist, dass sich niemand nach seinen Shows außen vorgelassen fühlt. Er schafft es mit einer Leichtigkeit und überbordenden Sympathie, jedes Publikum vom ersten Moment an zu verzaubern und mitzureißen.

Er präsentiert seine Songs auf unglaublich berührende Art und Weise und erzählt dazwischen die absurdesten Geschichten und Witze, gewürzt mit einer guten Portion schwarzem isländischen Humor. Svavar bezeichnet sich selbst gerne als Public Health Troubadour: "You know, I'm the broccoli of Singer-Songwriters. Not the sexiest of the vegetables but veeeery good for you!"

