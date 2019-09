Freudenberg - Auf der Suche nach dem Sinn

Die Dokumentation erzählt von einem außergewöhnlichen Ort und den besonderen Menschen, die mitten in Deutschland einen quasi exterritorialen Raum geschaffen haben, in welchem intensiv und unorthodox nach dem Sinn gesucht wird. Über zwei Millionen Menschen haben inzwischen das Schloss Freudenberg in Wiesbaden und das Erfahrungsfeld besucht. "Wir hatten keine Chance, also fingen wir an!" Matthias Schenk und Beatrice Dastis Schenk gründeten im Jahr 1993 ein erstes ständiges Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne und des Denkens in Deutschland. Der Film zeigt, warum das Schloss die Menschen wie ein Magnet anzieht und wie die Macher diesen Ort durch Natur und Kunst in ein aufregendes und verrücktes Lebenswerk verwandeln.

Regie: Andrzej Klamt

Drehbuch: Andrzej Klamt

Darsteller:

www.filmperlen.com/freudenberg.html

unbekannt