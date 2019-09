m September kommen The Rubens zurück nach Europa und spielen im Rahmen ihrer UK/EU Tour vier Termine in Deutschland. Das Publikum kann sich auf Konzerte der Australier in Köln, München, Berlin und beim Reeperbahn Festival in Hamburg freuen.

The Rubens sind eine fünfköpfige Alternative-Rockband und bestehen aus den drei Margin-Brüdern Zaac, Sam und Elliott sowie den Freunden Scott Baldwin und William Zeglis. Mit ihrem zweiten Album „Hoops“ gelang ihnen 2015 der große Wurf in ihrer Heimat. Neben millionenfachen Video-Klicks und Spotify-Streams erreichten sie auch Platin für ihre Single. Im Juni 2018 veröffentlichte die Band ihr drittes Studioalbum „Lo La Ru“, welches genauso wie die Vorgängeralben die Top-

5 Album-Charts in Australien erreichte. Im Mai erscheint ein „MTV Unplugged“ Album der Band.

In ihrer Heimat strömen die Fans in Scharen zu ihren Konzerten und Größen wie Bruce Springsteen und The Black Keys oder P!nk holten sie bereits in ihr Vorprogramm.