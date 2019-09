Mo.16.09.19

MAJ MUSICAL MONDAY

Gleewood (New Mexico-Rock,Blues,Folk)

Männer ohne Nerven (München )

Einlass ab 20.00 Uhr

Beginn: 20.30 Uhr

Eintritt: 10 Euro

Gleewood ist eine Americana Rock Band, die von Ehemann und Ehefrau angeführt wird und sich durch Blues, Folk und Rock'n' Roll groovt. Die Texte von Jhett und Callie Sioux führen Roots-Musikliebhaber auf eine Reise durch die Geschichte und erzeugen eine Energie, die in dynamische Jams aus dem Herzen der psychedelischen 60er Jahre aufblüht. Obwohl beide aus New Mexico stammen, begegnete Jhett der Wüstenblume Callie Sioux erst, nachdem er sein Songwriting auf Hawaii begonnen hatte. Sie heirateten und begannen gemeinsam Songs zu schreiben. Seit 2013 hat die Band durchschnittlich mehr als 200 Shows pro Jahr durchgeführt. Ihr neuestes Album "Sweet, Sweet Time" ist eine Homage an klassische Folk-Rock-Bands wie The Animals und Buffalo Springfield mit ihrem dynamischen und progressiven Songwriting kreieren sie jedoch auch ihre ganz eigene Kategorie. Gleewoods charismatische Bühnenpräsenz entführt das Publikum in den amerikanischen Westen mit dem, was sie als “the good, the bad and the blues” beschreiben.

Andi Sturm und Guido Berg sind die Urviecher der Männer ohne Nerven, die sich 1985 als Ziviband formiert hat und immer noch denselben Schweinerock mit ihren saublöden Texten wie damals zelebriert!

Alte Säcke Rock`n Roll für die ganze Familie!