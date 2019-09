VARIOUS OTHERS - Kunst-Festival

Vom 12.September – 13.Oktober 19 geht VARIOUS OTHERS in die zweite Runde!

Der starke Verbund von Münchner Galerien, Off Spaces und Museen lädt weltweit Institutionen, Künstler*innen, kooperative Projekte und internationales Fachpublikum nach München ein. Als Forum für zeitgenössische Kunst steht VARIOUS OTHERS mit der jährlich wiederkehrenden Veranstaltung für den steten Dialog zwischen der Münchner Kunstszene und Protagonisten der globalen Kunstwelt sowie für den generationsübergreifenden Austausch zwischen öffentlicher Institution und privater Initiative.

Zu den Eröffnungstagen Donnerstag, den 12. September bis Montag, den 16. September erwartet VARIOUS OTHERS Gäste aus der ganzen Welt: Galerien aus Hamburg, London, Rom, New York oder Shanghai eröffnen mit ihren Gastgebern am Freitag, den 13. September, ebenso die Projekträume mit Gästen aus Köln, Cluj, Amsterdam, São Paulo, aus Südkorea oder Portugal.

Im OPENING WEEKEND Programm sind zudem Ausstellungseröffnungen des Lenbachhaus München, der Sammlung Goetz und des Haus der Kunst integriert. Das Museum Villa Stuck beteiligt sich mit einem Screening nebst Künstlerinnengespr.ch zur laufenden Ausstellung, das Museum Brandhorst im Rahmen seines Jubiläumsjahres mit einem Panel zu hybriden Institutionsmodellen und deren Veränderungen angesichts einer zunehmend global agierenden Kunstwelt.

Der Espace Louis Vuitton wird ein Screening zur Ausstellung geben, die Pinakothek der Moderne lädt zu Publikumsgesprächen ein und das Auktionshaus Karl & Faber sowie das Kaufhaus Ludwig Beck engagieren sich mit Sonderprogrammen. Flankiert von der öffentlichen VARIOUS OTHERS Opening Party sowie speziell für Fachpublikum organisierten Stadttouren, werden Dialog und Austausch zwischen Sammler*innen, Künstler*innen, Kurator*innen, Medienvertreter *innen, zwischen Protagonisten und Interessierten beflügelt.

Nicht verpassen!

Wir werden da sein.

Zum Programm hier entlang:

https://www.variousothers.com/