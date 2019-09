Laura Jane Grace & Frank Iero

Für viele My Chemical Romance-Fans ist vor sechs Jahren kurz die Welt untergegangen, als die Band anstatt ein neues Album ihre Auflösung bekanntgaben. Mittlerweile haben sich die einzelnen Mitglieder wieder der Musik gewidmet, so auch Frank Iero, der mit seinen Future Violents am 8. September 2019 in die Backstage Halle kommt. Mit dabei ist Laura Jane Grace, ehemals Frontmann, nun Frontfrau der Punk-Ikonen von Against Me!. Auch sie hat ihre Solo Band The Devouring Mothers mit dabei für einen Abend voller Nostalgie. Mitglieder zweier legendärer Bands des Alternative-Bereichs tun sich für eine einzigartige Co-Headline Show zusammen, eigentlich so schon ein Garant für ein tolles Konzert und eine unvergessliche Nacht. Als Special Guest wurde Mobina Galore bestätigt, die den Abend eröffnen.

https://www.youtube.com/watch?v=r_om80wltaM