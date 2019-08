Liquid Loft „CANDY’S CAMOUFLAGE“

„Candy’s Camouflage“ ist Teil der „Imploding Portraits“ von Liquid Loft. Inspiriert von Andy Warhol‘s frühen filmischen Arbeiten, insbesondere der Technik des Split Screen, setzt die Reihe diese raffiniert in eine räumliche Dimension um. Drei in kühles Licht getauchte weibliche Körper setzen sich zueinander in Beziehung. Die Schatten der realen Körper mischen sich mit silbern-entfärbten Bildern, die überlebensgroß an die Wand projiziert werden. In einem dichten Gewebe aus Licht, Schatten, Körpern, Stimmen und Sound entstehen Projektionen des Femininen, die an ihrer Oberfläche ausgelotet und deren brüchige Klischees und Stereotypen Stresstests unterzogen werden. „Candy’s Camouflage“ ist eine vieldeutige Meditation, die die Möglichkeit eröffnet, sich selbst immer wieder aufs Neue zu entwerfen. Stetige Verwandlung ist die Grundbedingung, die Mutation Programm an diesem Abend.

Das Wiener Kollektiv Liquid Loft wurde 2005 von dem Choreografen Chris Haring, dem Musiker Andreas Berger, der Tänzerin Stephanie Cumming und dem Dramaturgen Thomas Jelinek gegründet. In ihren früheren Arbeiten setzten sich Liquid Loft mit der Erfahrung auseinander, wie sich unsere Wahrnehmung und unser Körper durch visuelle Medien und den alltäglichen Gebrauch von Technik verändern. Mit verschiedenen Verfahren der Dekonstruktion oder Rekonstruktion erschließt sich Liquid Loft in seinen Arbeiten immer wieder neue choreografische Handlungsfelder. Ihre eigenwillige Bild- und Formensprache und die unverkennbaren akustischen Bühnensets brachten Liquid Loft internationale Anerkennung und Auszeichnungen wie z.B. den Goldenen Löwen für die „Beste Performance“ bei der Biennale Venedig.

Im Rahmen der TANZWERKSTATT EUROPA 2019