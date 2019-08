Anna Konjetzky „THE VERY MOMENT“

Mit „The Very Moment“ befragt die Münchner Choreografin Anna Konjetzky den fragilen, uneffizienten Körper und den gesellschaftlichen Umgang mit ihm. Wie in einem Spiel treten fünf Tänzer*innen gegeneinander an. Sie testen ihre Grenzen, arbeiten gegen krampfende Muskeln, gehen mit Balanceverlust um, geraten aus dem Tritt, fallen, geben auf und beginnen erneut. Inspiriert von YouTube-Videos, die stürzende Menschen zeigen, löst das Ensemble diese Stürze aus ihren Kontexten und kommentiert deren körperliche Verläufe. Momente des Autonomieverlusts werden ausgestellt, die zeigen, wie anfällig und verletzlich der Mensch und wie prekär Sicherheit ist. Kann Scheitern lustvoll, Fragilität Stärke, Imperfektion ein Befreiungsschlag sein?

Seit 2005 entwickelt die Münchner Choreografin Anna Konjetzky Tanzstücke und Tanz-Installationen, die von einer prägnanten Auseinandersetzung mit der Gestaltung des Raums geprägt sind. 2005–2008 arbeitete sie als Assistentin von Wanda Golonka am schauspielfrankfurt. 2006 erhielt sie das Tanzstipendium der Senatsverwaltung Berlin. 2009 gewann sie den operare Wettbewerb der zeitgenössischen Oper Berlin. Mit ihrem Stück „Running“ (Theater Heilbronn) wurde sie 2018 in der Kategorie Kinder- und Jugendtheater für den Deutschen Theaterpreis DER FAUST nominiert. Ihre Arbeiten wurden u.a. bei den Festivals SPIELART, Dance, unidram Potsdam, TANZTAGE REGENSBURG, Festival Danse Balsa Marni Bruxelles, THINK BIG! sowie in Kampala, Hanoi, Istanbul, Ghent, Warschau, Brasilien und Panama gezeigt. Mit der Tanz-Installation „Abdrücke“ wurde sie 2012 zur Tanzplattform Deutschland eingeladen.