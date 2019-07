Durch die Hitze der Stadt... in die Hitze der Nacht!

The Heartbreaker of the Year is back again.

WELCOME BACK! WHITNEY ROSE!

Gerade erst hat WHITNEY ROSE den Preis als "Honky Tonk Female of the Year" bei den Ameripolitan Music Awards 2019 gewonnen, schon ist sie wieder auf Tour und wird am Donnerstag, dem 01. August im Unter Deck spielen!

Whitney wird ihr jetzt noch unveröffentlichtes viertes Album vorstellen, und man darf gespannt sein, wie sie ihren 60s Country Sound aus Texas Honky Tonk, Nashville Sound und Memphis Soul weiterentwickelt hat.

Aufgewachsen in Kanada ist Whitney seit 2016 in der texanischen Musikmetropole Austin ansässig. Das hat ihrer Kreativität einen ungeheuren Schub gegeben, denn seitdem ist sie ununterbrochen am Songs schreiben, aufnehmen und veröffentlichten.

Wer das Vergnügen hatte Whitney einmal live zu erleben, wird sich auch dieses Konzert-Erlebnis nicht entgehen lassen.