Jazzclub Unterfahrt präsentiert: Angela Avetisyan Quartett & SiEA

ANGELA AVETISYAN QUARTETT & SIEA

Theatron Musiksommer 2019

Präsentiert von Jazzclub Unterfahrt

19••00 Angela Avetisyan Quartett

Angela Avetisyan (tp, voc) • Misha Antonov (keys) • Maximilian Hirning (b) • Matthias Gmelin (dr)

Der Charme-Offensive der armenischen Trompeterin und Sängerin Angela Avetisyan kann kaum jemand widerstehen. Die charismatische Musikerin, die unter anderem an der Hochschule für Musik und Theater in München ausgebildet wurde, übersetzt ihre Lebenslust, ihre Energie, ihr positives Denken, ihr Herzblut in mitreißende Musik, in der Anspruch und Eingängigkeit stets in der Balance bleiben.

www.angela-avetisyan-4tet.com

20••45 SIEA

Antonia Dering (voc) • Patricia Römer (voc) • Amélie Haidt (voc, git) • Frida Beck (tp) • Johanna Rogler (as) • Valentina Oefele (bs) • Ramona Schwarzer (tb) • Leonhard Kuhn (synthie/ableton) • Julia Hornung (e-b, b) • Philo Tsoungui (dr)

Das 2017 in München gegründete Avantgarde-Pop Tentett SiEA rekrutiert sich aus Musikerinnen und Musikern, die schon in der Jazzrausch Bigband, dem Christian Elsässer Orchestra, der hr Bigband, der Monika Roscher Bigband oder dem VKKO aktiv waren. Die Truppe bewegt sich so traumwandlerisch wie mitreißend zwischen Disco, Hip Hop, Jazz, Techno und Pop.

www.siea-music.com

Eintritt frei! Das Konzert findet bei jeder Witterung statt! Ende: 22••00 Uhr.