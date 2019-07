10 Jahre Superpaper

Die 1Page Gallery wandert mit Werken aus Fotografie, Malerei, Bildhauerei, Videokunst, Grafik und Streetart seit elf Jahren durch verschiedene Off-Spaces in München und feiert mehrmals im Jahr wilde Ausstellungen rund um national wie international Aufsehen erregende Künstler, geistreiche Querulanten und Schöpfer neuer Ideen. Sie verkörpert die mobile Collage, das lebensbejahende Flanieren durch brach liegende Räume und eine gewisse Jack Kerouac'sche Denke: “Ah, life is a gate, a way, a path to Paradise anyway, why not live for fun and joy and love or some sort of girl by a fireside, why not go to your desire and LAUGH...”

Und wie immer unter dem Motto 100% der Verkaufserlöse der Artworks gehen an die Künstler und für die ersten 200 Gäste servieren wir einen free & early Welcome Cocktail.

Am Freitag den 19. Juli zu Gast in der Architekturgalerie München im BUNKER in der Blumenstrasse 22 (Schrannenhalle) Für Musik sorgen:

Julie Fleischer & Mosi aka Amigo Affair, Taran Frisch und Dylan Dark & Tristan Stormy

Artists:

Alp Tigli, Andreas Hosch, Aylin Langreuther, Aigerim Weimer, Armin Smalovic, August CC, Daniel Mayer, Denis Pernath, Eva Leitolf, Florian Seidel, Frank Stolle, Gunnar Lillehammer, Hadley Hudson, Laurens Grigoleit, Marcus Ruch, Milen Till, Noémie Stegmüller, Sammy Hart, Fabian Beger, Yorick Carroux, Marc Aurel, Conny Mirbach, Daniel von Mitscke, Michael Wiethaus, Alexis Zurflüh, Andrej Auch, Christian Hundertmark, Leonie von Carnap, The London Police, Loomit, Max Srba, Robert Poorter, Saskia Diez, Thomas Kartsolis, Lisa Miletic, Klaus Führmaier, Sucuk und Bratwurst, Thomas Elsner, Mona Sardari, Katharina Prehn & Florian Fischer, HERBURG WEILAND & Katja Eichinger, Meryem Ölke, Valentino Betz, Noem Held, Florian Schäfer, Flying Förtress, Ray Moore, Carsten Stormer, Saskia Pfeiffer, Juju Sinn, Harold Lazaro, Nikki Powell, Ann Kuen, Ruscha Voormann, Tom Streit, Nicole Shahrokhzadeh, Lukas Gansterer, Marco Watson, Rebecca Grzeszik, Jessica Dettinger, Nima Mir Hashemi und Klasse Oehlen der Kunstakademie kuratiert von Marc Aurel

Die Finissage wird am Freitag den 26. Juli, in Kooperation mit 10 Jahre Super Paper, an gleicher Stelle statt finden.