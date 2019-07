• UNHEARD N°3 •

SALOMEA & MAIK KRAHL QUARTETT

In der neuen Serie UNHEARD präsentieren wir in Doppelkonzerten junge, bisher weitgehend unbekannte Talente, von denen wir erwarten, dass sie noch viel von sich hören lassen werden. In der dritten Ausgabe präsentieren wir "Salomea" mit Sängerin Rebekka Salomea Ziegler und das Quartett des Trompeters Maik Krahl.

21••00

SALOMEA

Rebekka Salomea (voc) • Yannis Anft (keys) • Oliver Lutz (b) • Leif Berger (dr)

Manchmal klingt die Musik von Salomea, als sei sie nicht ganz von dieser Welt - geheimnisvoll, hypnotisch-atmosphärisch, verwunschen, sirenenhaft irgendwie, einem Kosmos entflohen, in dem Pop, Jazz, Electronica in friedlicher Koexistenz miteinander leben. Die Band um die charismatische deutsch-amerikanische Sängerin Rebekka Salomea sich in den fünf Jahren ihres Bestehens eine ganz eigene Klangsprache erarbeitet.

www.salomea.org

22••30

MAIK KRAHL QUARTETT

Maik Krahl (tp) • Oliver Lutz (b) • Constantin Krahmer (rhodes, p) • Leif Berger (dr)

Trompeter Maik Krahl kann beides – einerseits ganz klassisch und sehr lässig swingen, andererseits dem aufregenden Puls unserer Zeit gehorchen. Dabei heißt sein in der „Jazz thing/ Next Generation“-Reihe erschienenes Album „Decidophobia“ – der Begriff heißt übersetzt so viel wie Entscheidungsangst. Doch genau die zeigt der gebürtige Bautzener nie. Er weiß genau, was er wann zu tun hat.

www.maikkrahl.com

Eintritt 20 • Mitglieder 10 • Studenten 16

Der Eintritt gilt für beide Konzerte.

Konzertbeginn 21••00 Uhr

Einlass 19••30 Uhr

Mit freundlicher Unterstützung durch die Kulturstiftung der Stadtsparkasse München.