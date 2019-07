Villa Ricaricata Day Festival

FEEL THE DOLCE VITA OF ELECTRONIC SOUND



SAVE THE DATE – SAVE A TICKET. 🏝

Kein Geld und keine Urlaubstage mehr übrig? Kein Problem, Urlaubsfeeling bekommt Ihr hier mit Sicherheit.



Man hätte keinen besseren Ort als Saluti da Capri finden können um euch auf Villa Ricaricata Electronic Boutique Festival 2020 in Bella Italia einzustimmen.



Ihr braucht dazu kein Flugticket – sondern müsst nur eine ganz kurze Reise zum Olympiasee auf euch nehmen.



Drinks bekommt Ihr an der Strandbar, dann könnt Ihr die Sonne in Monaco genießen und euch bei Petrus mit einem Lächeln im Gesicht bedanken und euch eingrooven.



Für die unter euch, die sich vorm Eingrooven gerne stretchen:



Um 13:00 gibt’s eine 75 Minütige Yogastunde (Hatha-Vinyasa-Mix) von Bianca (BBalance Yoga) auf Spendenbasis.

—> Auch für Anfänger geeignet!

Die Einnahmen werden für einen guten Zweck gespendet, der noch mitgeteilt wird.



Nehmt eure Yogamatten oder Handtücher mit & los geht´s!





LINE UP:



The Sorry Entertainer

(Kater Blau Berlin)

Tuff Rubber

(Goldener Reiter)



James Beyond

(Red Cabinet, Registratur)



Laetizia

(Orbital Reflector)



Kiawash

(Shaka, Orbital Reflector, Ultraschall)





Tickets: 10€

AK: 13€