Filmfest München: Animals

Lauras Leben und das ihrer besten Freundin Tyler drehen sich vor allem ums Feiern – und darum, sich dem entgegenzustellen, was die Gesellschaft von einer Frau erwartet: „My feminism is about blazing a new way through old traditions“, meint Laura. Als sie jedoch den Pianisten Jim kennen lernt und ihn heiraten möchte, verrät sie in Tylers Augen das Leben und die Überzeugungen, für die sie einstanden. Laura ist sich jedoch sicher, dass sie auch in einer Ehe Feministin sein und alte Traditionen neu interpretieren kann. Doch wie genau soll das aussehen? Und was will Laura eigentlich wirklich? Ihr neues Leben kommt nicht ohne schmerzhafte Entscheidungen aus.

DARSTELLER: Holliday Grainger, Alia Shawkat

https://www.youtube.com/watch?v=_FN_zr4rQzY