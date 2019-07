Instrument & We Stood Like Kings

Im Mai 2009 gründeten die Bielefelder Tanja Schrammen, Karl Geweke und Christian Pietschmann das Label Kapitän Platte. 10 Jahre und 45 Veröffentlichungen später muss man sagen: eine gute Entscheidung. Mit liebevoll gestalteten Tonträgern erfreuen sie seitdem Postrock- und Indiefans auf der ganzen Welt. Anspruchsvolle Gitarrenmusik, ist zu ihrem Markenzeichen geworden. Seitdem haben mit The Hirsch Effekt, Locust Fudge und Immanu El namhafte Künstler Platten bei den Bielefeldern veröffentlicht.

Im zehnten Jahr des Bestehens wir es nicht nur die 6.Auflage des Kapitän Platte Festivals in Bielefeld geben, sondern auch eine kleine Konzertreihe mit INSTRUMENT Und WE STOOD LIKE KINGS.

2010 haben INSTRUMENT ihr Vinyl-Debut auf Kapitän Platte veröffentlicht. Live werden INSTRUMENT einen Querschnitt der letzten drei Alben sowie einige neue Songs vom kommenden Album aufführen- Weniger Postrock mehr Stoner. Kyuss Fans wird’s freuen.

Die Belgier WE STOOD LIKE KINGS werden als Mischung aus Chopin, Pink Floyd und Explosion In The Sky beschrieben. Soundtrack Spezialisten, die sich auf das Vertonen diverser Filmprojekte spezialisiert haben.

Im Namen von Kapitän Plattes kommen beide Bands ins Milla um mit euch zu feiern.