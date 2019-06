Filmfest München: Leid und Herrlichkeit

In dem neuen Werk von Pedro Almodóvar spielt Antonio Banderas den alternden Filmemacher Salvador Mallo, eine Figur, die deutlich an Almodóvar selbst angelehnt ist. Von Rückenschmerzen, Migräneanfällen und Schluckproblemen in seinem Schaffen eingeschränkt, hat sich Mallo in seine mit vielen Kunstwerken dekorierte Wohnung zurückgezogen. Eine Wiederaufführung seines einstigen Erfolgsfilms „Sabor“ löst bei dem zurückgezogenen Künstler Erinnerungen an vergangene Konflikte rund um die Herstellung des Films aus: Damals entzweiten sich er und sein Hauptdarsteller Alberto. Im Hier und Jetzt treffen die beiden wieder aufeinander: Alberto möchte die Rechte an einem Theaterstück Salvadors und eröffnet Salvador im Gegenzug den Zugang zu Heroin. Die Drogen helfen dem angeschlagenen Regisseur nicht nur, seine Schmerzen zu lindern, sondern befördern auch seine Erinnerungen an eine entsagungsreiche Kindheit während der 1960er, die jedoch auch von großer Zuneigung für die schöne und starke Mutter geprägt waren. Zudem keimten erste sexuelle Gefühle für einen jungen Maler auf. Die Annäherung an die Vergangenheit, die auch die Konfrontation mit einer verlorenen Liebe enthält, ermöglicht es Salvador immer mehr, sich mit seinem kinematischen Schaffen und der Gegenwart zu versöhnen.

AUSSERDEM IN DIESEM PROGRAMM:

CINEMERIT GALA: ANTONIO BANDERAS

TAGS: Erinnerungen, Filmemachen, Kunst, Liebe, Spielfilm

DARSTELLER: Penélope Cruz, Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia, Julieta Serrano