Garbage, die Band um die schottische Sängerin Shirley Manson, Duke Erikson, Steve Marker und Butch Vig, kommt zurück nach Deutschland!



Nachdem sich die Band in Madison im US-Bundesstaat Wisconsin formiert hatte, ist 1995 ihr selbstbetiteltes Debütalbum erschienen.

Die Platte mit Hits wie “Stupid Girl”, “Only Happy When It Rains”, “Queer” und Anderen verkaufte sich mehr als vier Millionen Mal und machte die Band um den erfolgreichen Produzenten Butch Vig - der unter anderem für Nirvanas “Nevermind” verantwortlich war - zu einer der einflussreichsten Alternative-Rock-Bands der USA. Ihr einzigartiger Sound und die provokante visuelle Ästhetik sorgten für weltweite Aufmerksamkeit und Erfolg.



Das folgende Album “Version 2.0” überstieg den Erfolg des Debüts noch einmal, erreichte 1998 in vielen Ländern die Charts und wurde gleich in mehreren Kategorien – inklusive “Album des Jahres” - für einen Grammy nominiert. “Version 2.0” bleibt bis heute Garbages kommerziell erfolgreichstes Album. Mit “Beautiful Garbage” (2001) und “Bleed Like Me” (2005) folgten zwei weitere erfolgreiche Platten des Quartetts. Nach einer siebenjährigen Auszeit veröffentlichten Garbage 2012 das Album “Not Your Kind Of People” auf dem bandeigenen Indie-Label Stunvolume. Das Werk wurde damals unter den 50 besten Platten des Jahres im Rolling Stone geführt und von Pichtfork als “the alternative to everything” bejubelt. 2016 folgte „Strange Little Birds“, das ebenfalls von Fans und Kritikern hochgeschätzt ist.



Garbage haben bis dato weltweit mehr als 15 Millionen Alben verkauft und sind in 45 Ländern aufgetreten – Deutschland war dabei jedoch immer eine ihrer wichtigsten Anlaufstellen. Die erste Jahreshälfte von 2019 verbringt die amerikanische Band größtenteils im Studio, um an ihrem siebten Album zu arbeiten. Die zweite Hälfte gehört dann ihrem Lieblingsort – der Bühne! Zwei Shows werden sie dabei auch in Deutschland spielen: Der Vorverkauf für die Konzerte in München und Saarbrücken beginnt am Montag, den 11. März um 10 Uhr.