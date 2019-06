UNHEARD N°2

LELEKA & LOBSTER

In der Serie UNHEARD, die mit Unterstützung der Kulturstiftung der Stadtsparkasse München mit 5 Ausgaben in 2019 geplant ist, präsentieren wir in Doppelkonzerten junge, weitgehend unbekannte Talente, von denen wir erwarten, dass sie noch viel von sich hören lassen werden.

21.00 Uhr

LELEKA

Viktoria Leléka (voc), Povel Widestrand (p), Thomas Kolarczyk (b), Jakob Hegner (dr)

Leléka ist ukrainisch für Storch. Der steht in der Ukraine für Frühling und neues Glück. Und das ist es auch, was die Band den alten ukrainischen Liedern geben will: Neues Glück, neue Farben, einen neuen Frühling. Die Lieder bestehen oft nur aus einer Melodie, die durch die Stimme der ukrainischen Jazz-Sängerin Viktoria eine ungeheure Strahlkraft bekommt.

22.30 Uhr

LOBSTER

Sebastian Wehle (ts), Damian Dalla Torre (ts, bcl), Lorenz Heigenhuber (b), Philipp Scholz (dr)

Lobster ist ein Stück vertonte Biografie. Die aufregende wie sinnliche Musik dieses Leipziger Quartetts erzählt sehnsuchtsvoll von der nord-italienischen Heimat ihres Tenorsaxofonisten und Bandleaders Damian Dalla Torre, aber sie kündet auch vom Aufbruch in eine neue Zeit, eine Zukunft, die bei der Ausbildung in Wien ihren Anfang nahm und eben in Leipzig ihre Bestimmung fand.

Eintritt 20,- / Mitglieder 10,- / Studenten 16,-

Konzertbeginn: 21.00 Uhr

Einlass: 19.30 Uhr