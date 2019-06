Teenage Fanclub – die Kultband aus Schottland verlängert ihre Tour um weitere 4 Termine!

Hervorgegangen aus der legendären schottischen C86-Szene, der wir unter anderem Bands wie Primal Scream oder The Vaselines verdanken, sind Teenage Fanclub seit der Veröffentlichung ihres Debutalbums „A Catholic Education“ nicht mehr aus dem Indie-Kosmos wegzudenken.

12 Alben mitsamt unzähligen Ohrwürmern gehen seitdem auf ihr Konto, sei es „Sparky’s Dream“, „Fallin’“ oder „The Concept“ – keine Indie-Party in den 90ern ohne Teenage Fanclub!

Nun wieder veröffentlichen sie fünf ihrer legendärsten Alben: Von der Schaffensperiode von Bandwagonesque, dem Zweitling von 1991 bis hin zu „Howdy!“ aus dem Jahr 2000 erscheinen ihre Alben endlich wieder auf Vinyl – schlichtweg, weil sie zu lange Zeit nicht verfügbar waren, die Nachfrage immer noch beständig groß bleibt und die Erstpressungen bei den einschlägigen Plattenbörsen immer noch Höchstpreise erzielen.

Zudem bedeutet diese Phase auch den Bandmitgliedern immer noch am Meisten: “That first decade was the ascent,”, so Gerard Love, Bassist und Sänger von Teenage Fanclub. “There’s something amazing about setting out on a journey when you don’t know what’s around the corner.”

Die Band spielt im April diesen Jahres 3 Konzerte in Deutschland. Der Vorverkauf hierzu läuft!

Wir freuen uns, dass die Schotten nun bereits im Juni wieder nach Deutschland zurückkehren - diesmal nach Dresden, Duisburg, München und Mannheim!

Der Vorverkauf für die Club-Shows im Juni beginnt am Samstag, den 09.02.2019, um 10:00 Uhr bei EVENTIM und RESERVIX!