trugschluss #17: dissociated

Mit dem Decoder-Ensemble und den Komponisten Hannes Seidl und Leopold Hurt zappt sich trugschluss am 29.05.2019 in der MUCCA 31 Halle auf dem Kreativquartier durch die Sounds eines imaginären Dorfplatzes. Der Abend ist ein Sonderprojekt des aDevantgarde Festivals und wurde in Kooperation mit dem Verlag Edition Juliane Klein anlässlich des 20-jährigen Verlagsjubiläums entwickelt.

Öffentlicher Raum lädt zum Flanieren und Verweilen ein. Privates wird dabei ausgestellt oder ausgeschlossen. trugschluss #17 zitiert an diesem Abend musikalisch und bildlich einen imaginären Dorfplatz herbei – als Treffpunkt, Kleinkariertheit und Hypertext. Urbane Landschaften aus Szenografie, Klang, Licht und Video blitzen auf, in denen mit ordentlicher Lautstärke das sechs-köpfige Decoder Ensemble aus Hamburg auftritt. Mal in Solostücken, mal als Gruppe führt das Ensemble durch Konstruktionen und Fundstücke medialer Räume. Spannungen ergeben sich aus Live-Elektronik, Multimedia und akustischen Instrumenten. Nicht nur elektronische Verstärkung und Sounddesign machen Decoder zu einer Band für aktuelle Musik. Ihr Spirit zeigt sich in der engagierten Aufmerksamkeit ihres Zusammenspiels. Dabei verstehen sie es, sich Klänge und neukomponierte Musik nach dem eigenen künstlerischen Profil zu suchen.

Im Fokus des Konzerts steht die Musik der Komponisten Hannes Seidl (Frankfurt am Main) und Leopold Hurt (Hamburg). Beide sind bei der Berliner Edition Juliane Klein verlegt, ein Musikverlag, der sich der zeitgenössischen Musik verschreibt und nun 20-jähriges Bestehen feiert.

Gemeinsam mit den Künstlerinnen und Künstlern hat trugschluss einen Abend entwickelt, der mehr ist als ein braves Komponisten-Doppelporträt: Zusammengehalten wird das Programm durch die offensichtlichen Referenzen zu Alltagskultur, Volksmusik, Popkultur und Livestyle: Schlager und Songs stiften Identität, schaffen soziale Räume, überdecken Einsamkeit und tanzen mit unseren Sehnsüchten.

Der Kiosk hat für die trugschluss-Community und alle Gäste bis spät nachts in den anschließenden Feiertag hinein geöffnet.

trugschluss #17: dissociated

29. Mai 2019 | 21 Uhr | MUCCA 31 Halle auf dem Kreativquartier – Schwere Reiter Str. 2, 80637 München | Eintritt 12 / 8 Euro

Leopold Hurt | Komposition / E-Zither

Hannes Seidl | Komposition

Decoder Ensemble | Band für aktuelle Musik

trugschluss-Kollektiv | Produktion / Szenografie / Dramaturgie