BetweenTheDotsBeta (UA)

Smartphone oder Tablet raus und los. Der kanadische Objektkünstler, Tänzer und Choreograf Peter Trosztmer und der US-amerikanische Komponist und Medienkünstler Zack Settel erweitern smartphonegestützt unsere Realitätswahrnehmung. Die Idee: unsere gewohnte Rolle zu verlassen, selbst zum Player zu werden, um gemeinsam in Bewegung und mit anderen neue Räume, Wege, Begegnungen zu gestalten und uns »zwischen Pixel-Punkten« neu zu erfinden. Spielerisch verändern wir unsere kollektive Realität. Wir bestimmen gemeinsam, wohin es geht, was wir sehen, in welchen Environments wir uns bewegen wollen und wie alles werden wird. Eine begehbare Installation- und Tanz-Erfahrung.

Peter Trosztmer, der Spezialist fürs Partizipative, verlagert in den virtuellen Raum, was in seinem über die Dauer von DANCE 2017 vor dem Gasteig aufgespannten #Boxtape noch analog passierte. Damals konnte man in einer Skulptur aus Klebeband sitzen, klettern, schaukeln und Verbindungen spinnen. Diesmal interessieren Trosztmer und Settel sich für multiple Realitäten und die feinen Nuancen unserer Konstruktion von Realität. Mit anderen Worten: Über virtuelle Realität, reale Realität, erweiterte Realität und vermittelte Realität hinaus richten die beiden Künstler ihr Augenmerk auch auf die kollektive Realität. Kollektive Realität als Möglichkeit im Virtuellen, wo man sonst doch meist alleine unterwegs ist? Im künstlerischen Setting von betweenTheDotsBeta zückt man sein Smartphone oder Tablet und taucht ein in die virtuelle Welt. In diesem künstlerischen Umfeld verschwimmen die Rollen - UserInnen, TänzerInnen, ChoreografInnen, KomponistInnen – in spielerischer Interaktion. Durch Zugänglichkeit, Engagement und die Möglichkeit zum Mitmachen werden neue Formen der Gemeinschaft geschaffen.

Komponist Settel – Artist-in-residence an der Societé des Arts Technologiques (SAT) und Professor an der University of Montréal – und Trosztmer, der zahlreiche eigene Projekte entwickelt und u.a. mit Marie Chouinard zusammengearbeitet hat, kreieren in ihrer Uraufführung für DANCE 2019 ein »Spielfeld« aus Tanz, Musik und Bewegung, einen partizipativen audiovisuellen Raum, in dem viele Individuen eine kollektive Performance gestalten.

Die technologischen Möglichkeiten der Augmented Reality machen die sonst unsichtbaren Spuren von Bewegung im Raum sichtbar. Sie erlauben deren Aufzeigen und Manipulieren. Beides wird möglich: die Vergegenwärtigung zurückliegender Bewegungen und die aktuelle räumliche Begegnung mit den physischen Manifestationen von Choreografie.

