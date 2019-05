Diffus präsentiert:

Sparkling

Sparkling haben spätestens seit ihrer EP „This is not the paradise they told us we would live in“ (2016) bewiesen wie konsequent man die Strukturen des zeitgenössischen Rocks reduzieren kann, um das Gegenteil zu erzielen: einen Überschuss an Leidenschaft, Hingabe, Wut, Energie. Tatsächlich ist die Wucht von Sparkling-Songs direkt physisch erfahrbar: die Spannung, die auf der Bühne herrscht, wenn die Kölner Leon und Levin Krasel und Luca Schüten exakt abgezirkelt die Ekstase erproben, überträgt sich sofort aufs Publikum. Heraus kommt ein hochverdichtetes Konzentrat von Postpunk- und Indie-Attitude.

Die seit 2013 europaweit tourende Band wird dieses Jahr ihr Debütalbum veröffentlichen. Der Sound des neuen Werks ist weicher, offener, fragender und doch geprägt vom charakteristischen Sparkling-Sound, der sich durch diese hellen, klaren Gitarrenriffs, dem knochigen Rhythmus und dem geschmeidigen, sehnigen Bass auszeichnet. „The Same Again“, die erste Singleauskopplung des im letzten Jahr in London und Düsseldorf in Co-Produktion mit dem Produzenten Andy Ramsay (u.a. Schlagzeuger von Stereolab) aufgenommenem Album, lässt uns die drei Konzerte in Hamburg, Berlin und München voller Vorfreude herbeisehnen.