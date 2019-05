Dieses Gefühl, wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird, oder wie es Vivie Ann nennt: Wenn der Hafen zur See wird. Diese Situation prägte die Hamburger Musikerin im Laufe ihres jungen Lebens so nachhaltig, dass sie ihr aktuelles Album genau so betitelt. „When The Harbour Becomes The Sea“. Mal stürmisch und wild, mal emotional und zerbrechlich. So facettenreich ist ihr musikalisches Spektrum, welches sich deutlich in ihren Songs widerspiegelt und live auf der Bühne zu einem einzigartigen Konzerterlebnis wird. Durch ihre kompromisslose Attitüde zieht Vivie Ann ihr Publikum dabei spielend in ihren Bann.