"innen: stadt" mit Aiming for Enrike

Bevor wir mit innen.aussen.raum und euch in die akustische Sommersaison gehen: Bitte noch einmal eskalieren. Mit einer Band, die nur mit Gitarre und Drumset einen so zum ekstatischen Zucken einladenden wie catchy und zutiefst verwirrenden Orkan entfesselt. It's a blast... Wir vermuten, ihr werdet so begeistert sein wie wir.

Aiming For Enrike (Oslo/Analogue Indielectro)

"Hypnotisierend" ist noch eines der züruckhaltenderen Worte mit denen diese Band schon jetzt bedacht worden ist... Aiming For Enrike sind ein Phänomen: Mit nur vier Händen und ein wenig analoger Technik spielen diese beiden Herren einen rauschenden, krachenden, verwirrenden Wirbelsturm aus Musik herauf. Wer will, hört Songs, die klingen wie das Internet: Ein Highspeed-Bombardement aus Ideen, Bildern, Fetzen und Sounds - und zwischenrein flirren betörende Melodiebruchstücke und ein Groove, der Fußgelenke zum Zucken bringt. Es ist: Beeindruckend, wild, anstrengend. Ein Tunnel. Und am Ende vielleicht karthatisch. Wenn sich Musik anfühlt, wie das echte Highend-Leben, das auf uns einprasselt.

Eigentlich wollten wir Aiming For Enrike schon für das innen: welt. im Januar nach München holen. Nun kommen sie auf Tournee vorbei. Nur zwei Deutschlandkonzerte gibt es. Und sie stehen zwischen Terminen in London, Paris, Prag - und Tokio. Niemand kann voraussagen, wie sowas im Musikgeschäft läuft. Aber gar nicht unwahrscheinlich, dass sich hier kommende Helden irgendwo zwischen Indie und Elektrowahnsinn einrichten. Am besten, ihr schaut sie schon jetzt an - im wunderbar engen Zehner-Club, nahe des Sendlinger Tors. Der nächste Stopp könnten die großen Festivals sein. Hui.