Jan Felix May & LBT

Jazz / Electro / Rock

„Das Cover der Debut-CD von Jan Felix May ist eine kleine, wohldosierte Provokation. Als rothaariger Messias mit nacktem Oberkörper und strengem Blick schaut er den Betrachter unverwandt an. Ohne die verdammt gute Musik, die [er] […] mit seiner Band abliefert, wäre die große Geste auf dem Cover sicher etwas fragwürdig, so passt einfach eins zum anderen.“

– Georg Waßmuth, SWR2 “CD der Woche

“Der Bandleader präsentierte sich als junger Komponist, der die Vielfalt der musikalischen Welt in sich aufgenommen hat und aus ihr Neues mit Tiefe und wunderbaren Klangbildern kreiert.“ – Kurt Rade, JAZZTHETIK

“Der melodische Gestaltungswille von May sorgt für zahlreiche Momente an Schönheit in der Musik, die sich tief ins Gedächtnis einprägen.“ – Thomas Hein, B-JAZZ

Jan Felix May gehört zu einer Generation, die keine stilistischen Berührungsängste kennt. Neue Verbindungen zu kreieren, statt an alten Abgrenzungen festzuhalten, lautet die Devise. Dabei zeigt May, 1993 geboren, kompositorische und spielerische Präzision, innovativem Gestaltungswillen und Humor. Schon mehrfach wurde er ausgezeichnet, beispielsweise 2016 bei der Internationalen Jazzwoche Burghausen, wo er den Solisten-Wettbewerb gewann.

Zwar zählt Frank Zappa nicht direkt zu Mays Vorbildern, eine gewisse Verwandtschaft in der Geisteshaltung lässt sich aber erahnen. Etwa im gewitzten Mix aus klassischen und modernen Einflüssen, die bei Jan Felix May von Jazz über elektronische Musik bis zu Impressionismus und Progressive Rock reichen. Der junge Pianist und Komponist weiß, wie man ausgeklügelte Musik so attraktiv gestalten kann, dass sie neben hartgesottenen Spezialisten auch viele andere offene Ohren aus unterschiedlichen Generationen erreicht. „Red Messiah“, Jan Felix Mays Debütalbum, klingt frisch und ungewohnt anders. Randvoll mit interessanten Details, vermittelt es stellenweise eine überraschende, unaufdringliche Leichtigkeit.

Auf der “Red Messiah Tour“ stellen die vier jungen Musiker das Album als Live-Band vor.

Mit dabei: die Sängerin Caro Trischler.

Line-Up:

Caro Trischler – Vocals

Lukas Roos – Gitarre

Eduardo Sabella – E-Bass

Julian Camargo – Drums / Electronics

Jan Felix May – Piano / Keyboards

janfelixmay.com

LBT

LBT beeindruckt mit spielerischer Empathie, virtuosen Soli und einem hohen Maß an künstlerischer Energie. Aus dem Genre des Modern Jazz kommend, wagen sich die drei Musiker mit einem neuen Programm auf eine faszinierende Reise – Sie spielen technoide Musik auf analogen Instrumenten. Ihrer Experimentierfreude und dem Wunsch, das Genre Jazz zu beleben, gehen sie auf ihrem neuen Album „Way Up In The Blue“ vollkommen nach. Indem sie sich den Strukturen von Techno, House und Minimial hingeben und Improvisation somit klug und kreativ neu interpretieren, ergibt sich eine furiose Liaison zweier Genres, die überbordende Spielfreude und eine höchst dynamische Performance verspricht… Leo Betzl (piano), Maximilian Hirning (bass), Sebastian Wolfgruber (drums)