Mit seiner Akustikgitarre spielt Tom Brosseau einfache Folk-Blues-Songs, die es freilich – wie dereinst auch beim jungen M. Ward – in sich haben. Gerade weil seine Songs so sparsam daherkommen, haben sie umso mehr Raum zu wirken.

Was da aus den Lautsprechern strömt, sind hervorragend aufgenommene Gitarrenklänge und eine Stimme, die Präsenz hat. Und was für eine: Brosseau macht keine Hintergrundmusik, sondern schleicht sich unweigerlich durch die Gehörgänge ein. Das erinnert mehr an Jeff Buckley als an Iron & Wine. Was Brosseau etwa in Songs wie „Tami“ erzaubert, ist tatsächlich reine Magie: Aus wenig, ja fast nichts, entsteht ein anrührendes Lied, das leicht und vertraut und zugleich doch ganz eigen klingt.