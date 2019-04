Ihre Stimme ist ebenso unglaublich wie ihr Talent beim Schreiben ihrer Lieder. In ihrer englischen Heimat ist Nilüfer Yanya längst mehr als ein Geheimtipp. Die 22jährige – die Wurzeln in der Türkei ebenso wie in Irland und Barbados hat – feiert mit ihrer EP „Do You Like Pain?“ Erfolge und ihr Song „Heavyweight Champion of the Year” ist schlicht beeindruckend. Und das nicht nur, weil sie beweist, wie dynamisch sie mit ihrer Stimme die Oktaven auf und ab springen kann. Die junge Londonerin hat eine große Gabe, ihre raue, romantische und volle Indie-Musik ist einfach nur mitreißend.