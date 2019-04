Comecerts #14: FAZI | LeRoy

Comecerts präsentiert Dark Wave meets Ambient:

FAZI / 法兹乐队(China/Maybe Mars)

LeRoy (München/Rhythm Police/Colossus of Rhodos/Das Hobos)

Einlass: 20 Uhr

Eintritt: 11€ (AK only)

China-Schnaps, sowieso!

Präsentiert von: Mucbook - das Münchner Stadtmagazin, Curt München

Unterstützt von: Konfuzius-Institut München 慕尼黑孔子学院, Import Export

FAZI ist eine Band, die nachhaltig beeindruckt. Ihr Name kommt von dem chinesischen Wort 法 兹 (ausgesprochen “fah-ze”) und bedeutet, the Fuzz. 2010 gegründet in Xi’an haben sie ihren Hauptsitz seit einigen Jahren nach Peking verlegt. Dort haben bereits einige Studio-Alben veröffentlicht und nebenbei bereits viele Tourneen in China, den USA und Europa gespielt. Auch in München dürfen wir sie bereits ein zweites Mal begrüßen.

Ihre Musik ist mit einer Dampfwalze zu vergleichen, die unaufhörlich Noise produziert. Der Gitarrensound explodiert über einer energetischen Rhythm Section. Und dazu werden die Lyrics auf chinesisch zum besten gegeben, kraftvoll und unverwüstlich. FAZI kreieren einen Sound, der den Zuschauer mitreißt.

Watch: https://www.youtube.com/watch?v=xBqOdnIm7gE

Listen: https://wearefazi.bandcamp.com

Leo Hopfinger alias LeRoy produziert Zeiträume: So sehr das Hören seiner Produktionen einer räumlichen Erfahrung gleichkommt, so sehr stehen seine Musikstücke in Kontakt mit dem Zeitgeist dieser Tage.

Für diesen Abend bietet LeRoy Fragmente seiner aktuellen Produktionen an.

The Guardian: „Think 1981 Byrne/Eno via Public Service Broadcasting and Lee Perry, locked in Conny Plank’s studio in Cologne”