Die Stimme der Wienerin Anja Plaschg gehört zu den eindringlichsten, die man im Pop so finden kann. Unter ihrem Künstlernamen Soap&Skin hat sie schon mit „Lovetune For Vacuum“ in 2009 und „Narrow“ in 2012 das Leben, Leiden und Lieben seziert. Ihr neues Album „From Gas to Solid / You are my Friend“ – ihr erstes in sechs Jahren – greift die ewig währende Sinnsuche erneut auf und kleidet sie in einen Sound, der von orchestraler Grandezza bis zu emotionalem Minimalismus reicht, da es manchmal kaum mehr braucht als ihre Stimme und ein Klavier. Aufgenommen, arrangiert und produziert hat Plaschg die neuen Songs in ihrer Wohnung in Wien. Ein intimes Setting und eine selbstbestimmte Arbeitsweise, die zeigt, mit was für einer Ausnahmekünstlerin und -produzentin man es hier zu tun hat. Live wachsen diese schon großen Songs jedoch noch einmal über sich hinaus, da Soap & Skin noch jedes Konzert zu einer ergreifenden Teilhabe an ihre manchmal dunklen Seelenwelt gemacht hat.

https://www.youtube.com/watch?v=013lbJ-Iehg