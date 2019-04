egoFM Fest 2019

Obacht! Am Samstag, 6. April hast du was vor... das egoFM fest geht in die nächste Runde!

Zusammen mit egoFM beschallen wir alle Musikentdecker (und alle, die es noch werden wollen erst recht) mit feinstem egoFM Live Sound und bringen so die ganze Stadt zum Tanzen, Trinken, Turteln und Toben.

10 Jahre ist egoFM jetzt geworden und das heißt, wir feiern mit euch und dem Sender zusammen nochmal extra groß!

Neben einigen großen Live Acts wird auch wieder eine vorher ausgewählte Lokalheldenband aus eurer Stadt das Fest eröffnen. Um für das gewisse Extra zu sorgen, gibt’s auch dieses Jahr ein paar Überraschungen und Specials für euch!

Wir haben uns nicht lumpen lassen und euch wieder ein feines Potpourri aus allen Musikrichtungen zusammengestellt.

Hier ist das komplette LineUp:

live:

Drangsal

UMSE

Temples

Mavi Phoenix

Say Yes Dog

Lilly Among Clouds

FLUT

Eau Rouge

Hail To Holly Temper

Bud Spenzer Heart Chor

Party:

Markus Kavka (Katermukke / Berlin)

Fancy Footwork

Moritz Butschek (Bahnwärter Thiel / Wannda / Two In A Row)

VJs Ampere: Sicovaja + MadPolly